Экс-премьер Украины обвинил Киев и Европу в саботаже усилий Трампа по мирному плану

Киев вместе с европейскими союзниками тянет время и срывает усилия президента США Дональда Трампа по подписанию разработанного мирного плана по урегулированию конфликта. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Киевский режим пытается выиграть время в вопросе подписания мирного плана США по урегулированию конфликта в Украине. Недавнее обращение Зеленского к украинцам по этому вопросу – глупость и попытка уйти от ответа», — написал политик в своём телеграм-канале.

Азаров добавил, что европейские лидеры и киевская власть лишь на словах поддерживают инициативу американского президента. На практике они заявляют о необходимости серьёзной доработки документа и его полного согласования с украинской стороной. Экс-премьер подчеркнул, что такая позиция фактически означает саботаж усилий Вашингтона. Бывший глава правительства констатировал, что подписание соглашения в текущих условиях не произойдёт.