Экс-премьер Украины обвинил Киев и Европу в саботаже усилий Трампа по мирному плану
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /DmyTo
Киев вместе с европейскими союзниками тянет время и срывает усилия президента США Дональда Трампа по подписанию разработанного мирного плана по урегулированию конфликта. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
«Киевский режим пытается выиграть время в вопросе подписания мирного плана США по урегулированию конфликта в Украине. Недавнее обращение Зеленского к украинцам по этому вопросу – глупость и попытка уйти от ответа», — написал политик в своём телеграм-канале.
Азаров добавил, что европейские лидеры и киевская власть лишь на словах поддерживают инициативу американского президента. На практике они заявляют о необходимости серьёзной доработки документа и его полного согласования с украинской стороной. Экс-премьер подчеркнул, что такая позиция фактически означает саботаж усилий Вашингтона. Бывший глава правительства констатировал, что подписание соглашения в текущих условиях не произойдёт.
Напомним, что Дональд Трамп одобрил комплексный мирный план из 28 пунктов для разрешения украинского конфликта. Разработка данного документа велась в обстановке строгой секретности в течение нескольких недель. Однако Европейский союз намерен предоставить Украине дополнительное время для внесения поправок, чтобы переписать большую часть плана.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.