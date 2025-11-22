Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 ноября, 11:32

Экс-премьер Украины обвинил Киев и Европу в саботаже усилий Трампа по мирному плану

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /DmyTo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /DmyTo

Киев вместе с европейскими союзниками тянет время и срывает усилия президента США Дональда Трампа по подписанию разработанного мирного плана по урегулированию конфликта. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Киевский режим пытается выиграть время в вопросе подписания мирного плана США по урегулированию конфликта в Украине. Недавнее обращение Зеленского к украинцам по этому вопросу – глупость и попытка уйти от ответа», — написал политик в своём телеграм-канале.

Азаров добавил, что европейские лидеры и киевская власть лишь на словах поддерживают инициативу американского президента. На практике они заявляют о необходимости серьёзной доработки документа и его полного согласования с украинской стороной. Экс-премьер подчеркнул, что такая позиция фактически означает саботаж усилий Вашингтона. Бывший глава правительства констатировал, что подписание соглашения в текущих условиях не произойдёт.

Политолог: Трамп может заставить Зеленского принять мирный план Вашингтона
Политолог: Трамп может заставить Зеленского принять мирный план Вашингтона

Напомним, что Дональд Трамп одобрил комплексный мирный план из 28 пунктов для разрешения украинского конфликта. Разработка данного документа велась в обстановке строгой секретности в течение нескольких недель. Однако Европейский союз намерен предоставить Украине дополнительное время для внесения поправок, чтобы переписать большую часть плана.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar