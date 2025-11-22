Политолог: Трамп может заставить Зеленского принять мирный план Вашингтона

Президент США Дональд Трамп обладает достаточными рычагами давления, чтобы убедить Владимира Зеленского принять американский мирный план. Такое мнение высказал политолог Евгений Михайлов, отметивший панические нотки в недавних обращениях киевского главаря.

«Если Трамп будет действовать более уверенно — а у него есть рычаги, особенно учитывая расследование НАБУ, — то, вполне вероятно, Зеленский на что-то согласится», — заявил эксперт в разговоре с 360.ru. Он обратил внимание на то, что экс-комедиант пытается разделить ответственность за принятие решений с населением, что свидетельствует о его неуверенности.

Михайлов также прокомментировал исключение Европы из процесса подготовки мирного плана, предположив, что ЕС недоволен перспективой тратить средства на восстановление Украины при том, что основную выгоду от урегулирования получит администрация Трампа. Политолог также рекомендовал не переоценивать значение публичных заявлений Зеленского, а ориентироваться на действия российской армии.

«Вы видели посещение Путиным командного пункта группировки войск «Запад», обсуждение взятия Купянска. Это демонстрация уверенности нашей страны в том, что мы пойдем до конца», — подчеркнул он.

Тем временем, Европейский союз стремится предоставить Украине дополнительное время для внесения изменений в мирный план Дональда Трампа. Согласно данным СМИ, европейские лидеры совместно с Владимиром Зеленским действуют осторожно, но фактически пытаются «переписать большую часть документа», представляя правки как «конструктивные обновления».