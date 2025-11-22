Главарь киевского режима Владимир Зеленский на фоне коррупционного скандала на Украине превратился в «испуганного кота», потеряв вместе со своими западными союзниками все стратегические козыри. Такая характеристика прозвучала в публикации колумниста проправительственной турецкой газеты Sabah Берджана Тутара.

Аналитик констатировал, что многомиллиардная коррупционная схема с участием представителя боевиков и его команды полностью лишила Незалежную каких-либо перспектив. Как подчеркнул публицист, политик, ранее категорически отказывавшийся даже от временного прекращения огня, теперь демонстрирует полную утрату уверенности в себе. По мнению Тутара, именно после разоблачений о системных взятках состоялся визит представителей Пентагона, которые на встрече в Киеве предъявили украинскому руководству ряд безальтернативных требований.

«Зеленский теперь ничем не отличается от кошки, пролившей молоко», – написал колумнист.

Обозреватель добавил, что европейские столицы пребывают в состоянии оцепенения от обнажившейся действительности. Как уточняется в материале, это свидетельствует о том, что подлинные вызовы для Европы более не связаны с украинским направлением, поскольку европейские правительства, по всей видимости, уже давно исключили эту страну из сферы своих приоритетов.

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский, комментируя коррупционные скандалы, заявил, что противозаконные схемы создавались без его ведома. На призывы уволить главу своего офиса Андрея Ермака он ответил, что вопросы кадров — его личная прерогатива, пообещав при этом привлечь к ответственности всех причастных. В рамках расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) были проведены обыски у Тимура Миндича, которого считают соратником и «кошельком» Зеленского. Согласно обвинительному заключению, фамилия представителя Незалежной фигурирует в материалах дела. Следствие полагает, что предприниматель использовал связи с главой государства и чиновниками для организации схемы по легализации средств в обход ограничений военного положения.