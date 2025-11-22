Жена главаря киевского режима Владимира Зеленского Елена считает, что бывшему комику не стоит баллотироваться на второй срок в связи с коррупционным скандалом. Об этом пишет Politico.

«Первая леди Украины Елена Зеленская давно считает, что он не должен баллотироваться на второй срок, учитывая продление его нынешнего срока полномочий и то, как его отсутствие сказывается на семье. Кроме того, кризис не только снизил шансы Зеленского на переизбрание, но и открыл поле для новых потенциальных соперников», — говорится в статье.

А ранее американский политолог заявил, что продолжающийся коррупционный кризис на Украине критически ослабил позиции главаря киевского режима Владимира Зеленского, сделав его, согласно американской политической терминологии, «хромой уткой». Он отметил, что хотя личная причастность главаря киевского режима к коррупционным схемам не доказана, его модель управления, основанная на лояльности «друзей и приятелей», оказалась провальной и вызвала широкое озлобление среди населения.