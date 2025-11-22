Россия и США
22 ноября, 00:22

Разведка Украины считает, что затягивание конфликта не поможет Киеву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svechkova Olena

Источник в украинской разведке, на которого ссылается Economist, предупреждает: чем дольше длится конфликт, тем слабее становятся переговорные позиции Украины.

«Прямо сейчас мы кое-как держимся. Кто знает, что будет через два месяца? К тому моменту предполагаемая сделка не станет лучше», — отмечается в статье.

В Белом доме подтвердили наличие одобренного президентом США Дональдом Трампом плана по Украине, отметив продолжение переговоров. В Кремле сообщили, что официально этот план пока не получали.

Три страны отвергли ключевые пункты плана США по урегулированию на Украине
Ранее Life.ru писал, что группа американских генералов может посетить Москву на следующей неделе. 20 ноября американская делегация во главе с главой Министерства Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом посетила украинскую столицу, где провела встречу с главарём киевского режима Владимиром Зеленским. В ходе мероприятия представители Соединённых Штатов передали украинской стороне план американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта. 21 ноября президент России Владимир Путин на совещании в Совете безопасности РФ сообщил, что Москва готова к переговорам по завершению боевых действий, а мирный план Трампа может послужить основой для урегулирования.

Алена Пенчугина
