21 ноября, 23:11

Три страны отвергли ключевые пункты плана США по урегулированию на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Just dance

Согласно информации агентства Bloomberg, Франция, Великобритания и Германия не поддержали ключевые положения мирной инициативы США по урегулированию конфликта на Украине.

По данным агентства, в пятницу состоялся телефонный разговор канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьера Великобритании Кира Стармера с главарём киевского режима Владимиром Зеленским. По его итогам стороны договорились, что Вооружённые силы Украины должны сохранить обороноспособность, а нынешняя линия фронта должна быть отправной точкой для любых мирных переговоров.

Трамп указал Зеленскому на отсутствие у Киева козырей для продолжения конфликта

Напомним, американский лидер Дональд Трамп считает, что Владимиру Зеленскому придётся одобрить предложенный США план урегулирования конфликта на Украине. На вопрос о возможном прекращении помощи в случае отказа бывшего комика от американского плана, республиканец ответил уклончиво, заявив, что экс-комику «рано или поздно придётся что-то принять». Хозяин Белого дома также добавил, что Киеву «следовало действовать быстрее».


