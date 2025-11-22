Согласно информации агентства Bloomberg, Франция, Великобритания и Германия не поддержали ключевые положения мирной инициативы США по урегулированию конфликта на Украине.

По данным агентства, в пятницу состоялся телефонный разговор канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьера Великобритании Кира Стармера с главарём киевского режима Владимиром Зеленским. По его итогам стороны договорились, что Вооружённые силы Украины должны сохранить обороноспособность, а нынешняя линия фронта должна быть отправной точкой для любых мирных переговоров.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп считает, что Владимиру Зеленскому придётся одобрить предложенный США план урегулирования конфликта на Украине. На вопрос о возможном прекращении помощи в случае отказа бывшего комика от американского плана, республиканец ответил уклончиво, заявив, что экс-комику «рано или поздно придётся что-то принять». Хозяин Белого дома также добавил, что Киеву «следовало действовать быстрее».

