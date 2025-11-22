У Киева не осталось козырей для продолжения конфликта. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, комментируя свой разговор с главарём киевского режима Владимиром Зеленским.

«Прямо в Овальном офисе, не так давно, я сказал: «У вас нет козырей», — сообщил республиканец журналистам в Белом доме.

А ранее хозяин Белого дома заявил, что Украину ожидает холодная зима. По словам Трампа, киевский режим будет вынужден согласиться с американским планом по прекращению конфликта, а сделку нужно было заключить уже давно. Президент США добавил, что в настоящее время ведутся различные переговоры о предложениях Соединённых Штатов, однако не уточнил, с кем именно.