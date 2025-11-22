Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 ноября, 22:31

Трамп указал Зеленскому на отсутствие у Киева козырей для продолжения конфликта

Обложка © Flickr / The White House

Обложка © Flickr / The White House

У Киева не осталось козырей для продолжения конфликта. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, комментируя свой разговор с главарём киевского режима Владимиром Зеленским.

«Прямо в Овальном офисе, не так давно, я сказал: «У вас нет козырей», — сообщил республиканец журналистам в Белом доме.

Трамп: Зеленскому придётся полюбить план США или продолжить боевые действия
Трамп: Зеленскому придётся полюбить план США или продолжить боевые действия

А ранее хозяин Белого дома заявил, что Украину ожидает холодная зима. По словам Трампа, киевский режим будет вынужден согласиться с американским планом по прекращению конфликта, а сделку нужно было заключить уже давно. Президент США добавил, что в настоящее время ведутся различные переговоры о предложениях Соединённых Штатов, однако не уточнил, с кем именно.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar