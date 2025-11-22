Группа генералов США, вероятно, посетит Россию в конце следующей недели для обсуждения американского плана по урегулированию конфликта на Украине. Такой информацией делится издание The Guardian, ссылаясь на источники в Вашингтоне.

Ранее, 20 ноября, американская делегация во главе с главой Министерства Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом посетила украинскую столицу, где провела встречу с главарём киевского режима Владимиром Зеленским. В ходе мероприятия представители Соединённых Штатов передали украинской стороне план американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта.

В пятницу, 21 ноября, президент России Владимир Путин на совещании в Совете безопасности РФ сообщил, что Москва готова к переговорам по завершению боевых действий, а мирный план Трампа может послужить основой для урегулирования.

Сам Дональд Трамп, со своей стороны, заявил, что Украина должна либо согласиться на предложенный США план урегулирования, либо готовиться к затягиванию конфликта. На вопрос о реакции Киева президент США ответил, что главарю киевского режима «придётся полюбить» мирный план. Иначе, по его словам, Украине придётся продолжать боевые действия.