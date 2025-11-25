«Не сметь без нас!» Лавров не очень тактично ткнул Европу в прошлые фиаско по Украине
Европейские власти с 2014 года провалились в каждом аспекте своей деятельности по урегулированию украинского кризиса. Об этом напомнил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.
Он констатировал, что Европа «провалилась по всем статьям», каждый раз срывая достигнутые договорённости по украинскому урегулированию. Припомнил коллегами он в частности Минские соглашения. Лавров заметил, что, несмотря на прошлые фиаско, сейчас ЕС на весь мир кричит о невозможности любых соглашений без его участия.
«Сейчас, когда наши европейские коллеги громогласно заявляют, что не будет нового «Минска», нельзя вообще ничего решать без Европы, потому что это нас напрямую касается: а Европа же провалилась по всем статьям начиная с 2014 года», — указал министр иностранных дел.
По оценке дипломата, у ЕС были все шансы внести свою лепту в процесс мирного урегулирования, но Евросоюз не смог в итоге сделать вообще ничего полезного.
«Так что Европа, когда сейчас они говорят: «Не сметь без нас ничего делать», у вас уже были шансы, ребята, вы этими шансами не воспользовались, вы их просто провалили», — констатировал глава МИД РФ.
Ранее Сергей Лавров отметил, что украинский конфликт не получится урегулировать без нейтрализации угрозы со стороны НАТО. Он также отметил, что Россия получила мирный план США, но ряд формулировок в нём требует доработки и уточнения.
