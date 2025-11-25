Европейские власти с 2014 года провалились в каждом аспекте своей деятельности по урегулированию украинского кризиса. Об этом напомнил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

Он констатировал, что Европа «провалилась по всем статьям», каждый раз срывая достигнутые договорённости по украинскому урегулированию. Припомнил коллегами он в частности Минские соглашения. Лавров заметил, что, несмотря на прошлые фиаско, сейчас ЕС на весь мир кричит о невозможности любых соглашений без его участия.

«Сейчас, когда наши европейские коллеги громогласно заявляют, что не будет нового «Минска», нельзя вообще ничего решать без Европы, потому что это нас напрямую касается: а Европа же провалилась по всем статьям начиная с 2014 года», — указал министр иностранных дел.

По оценке дипломата, у ЕС были все шансы внести свою лепту в процесс мирного урегулирования, но Евросоюз не смог в итоге сделать вообще ничего полезного.

«Так что Европа, когда сейчас они говорят: «Не сметь без нас ничего делать», у вас уже были шансы, ребята, вы этими шансами не воспользовались, вы их просто провалили», — констатировал глава МИД РФ.