Телеканал CNN сообщил, что европейские лидеры обеспокоены изменениями в позиции США по отношению к Европе, которые могут повлиять на переговоры по урегулированию конфликта на Украине. В новой стратегии национальной безопасности США, опубликованной недавно, содержится требование к странам Европы брать на себя больше ответственности за собственную безопасность.

Документ содержит резкие заявления, критикующие ожидания европейских чиновников в отношении конфликта на Украине. Администрация США считает, что Европа должна активнее заботиться о своей безопасности и уменьшить зависимость от США в вопросах обороны.

Белый дом уже сформулировал новую стратегию, которая, по мнению аналитиков, может представлять угрозу для трансатлантического альянса. Она устанавливает более жёсткий курс в отношении Европы, что выражается в повышении требований к расходам на оборону и снижению ожиданий от США.

Такое изменение позиции вызывает тревогу среди европейских лидеров, которые понимают, что это может повлиять на ход переговоров по украинскому конфликту. В условиях напряженности в отношениях между Россией и Западом Европа чувствует себя уязвимой и опасается потерять поддержку США в критический момент.

Ранее несколько европейских чиновников выразили недовольство публикацией обновлённой Стратегии национальной безопасности США, вышедшей 5 декабря. Документ, ставший предметом беспокойства, содержит утверждения о том, что через двадцать лет Европа изменится до неузнаваемости и может столкнуться с серьёзными угрозами, связанными с нынешней политикой руководства ЕС и наднациональных структур.