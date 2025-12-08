Несколько европейских чиновников выразили недовольство публикацией обновлённой Стратегии национальной безопасности США, вышедшей 5 декабря. Документ, ставший предметом беспокойства, содержит утверждения о том, что через двадцать лет Европа изменится до неузнаваемости и может столкнуться с серьёзными угрозами, связанными с нынешней политикой руководства ЕС и наднациональных структур.

Авторы стратегии выражают сомнения в способности ряда европейских стран поддерживать адекватный уровень экономического и военного потенциала, что ставит под вопрос их способность выступать в качестве надежных союзников США. Администрация США пришла к выводу, что текущая ситуация требует переоценки обязательств и взаимоотношений между континентами.

В кулуарах Дохийского форума европейский чиновник выразил обеспокоенность положениями стратегии, указав, что они звучат «очень тревожно». Однако он признал, что президент США Дональд Трамп обладает достаточной силой и влиянием, чтобы игнорировать возражения европейских лидеров, ограничивая их возможности реагирования символическими дипломатическими протестами.

