«Буханка» врезалась лоб в лоб в «Газель» на трассе под Екатеринбургом, есть погибший

Утро понедельника, 8 декабря, омрачилось трагедией на 11-м километре трассы Екатеринбург – Реж – Алапаевск. В результате столкновения автомобилей УАЗ-425 и «Газель» один человек погиб, пятеро получили травмы.

Момент ДТП попал на видеорегистратор. Видео © VK / Госавтоинспекция Свердловской области

Согласно данным ГИБДД Свердловской области, водитель автомобиля УАЗ («буханка») допустил ошибку в оценке дорожной обстановки, что привело к потере управления и выезду на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с грузовой «Газелью». Вследствие ДТП погиб один пассажир «буханки», а водитель и четверо других пассажиров получили травмы и были госпитализированы. Личности всех участников происшествия устанавливаются.

Кадр с места смертельного ДТП. Фото © VK / Госавтоинспекция Свердловской области

Видеозапись с видеорегистратора, опубликованная ГИБДД, демонстрирует, что видимость на дороге была значительно снижена из-за неудовлетворительного состояния дорожного покрытия и снега, поднимаемого проезжавшим грузовиком. Водитель «буханки» совершил обгон, фактически не видя встречного движения. «Газель» же появилась неожиданно из снежной завесы. Несмотря на попытки обоих водителей избежать столкновения (водитель «Газели» смещался к обочине, водитель «буханки» – к разделительной полосе), столкновения избежать не удалось.

Ранее в Новосибирской области на трассе Р-254 «Иртыш» в результате столкновения автомобилей Tank 300 и Lada погибли два человека. Как сообщила прокуратура, водитель и пассажир Lada скончались на месте происшествия. Ещё трое пострадавших в этой аварии были доставлены в больницу для получения медицинской помощи.