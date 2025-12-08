Министерство обороны Великобритании анонсировало новую программу под названием «Атлантический бастион», предназначенную для защиты подводных коммуникационных кабелей и трубопроводов от потенциальных угроз со стороны России. Проект предусматривает использование автономных судов и искусственного интеллекта в сочетании с традиционными военными платформами, такими как корабли и самолёты.

Цель программы — усиление мониторинга подводной среды и обеспечение надежного покрытия широких океанских зон. Это позволит британским силам эффективнее обнаруживать и отслеживать подводные аппараты, включая российские подводные лодки и исследовательские суда.

Инициатива возникла в ответ на активность российского флота в Северной Атлантике, в частности, в связи с работой океанографического судна «Янтарь». Британские власти обвинили экипаж судна в картографировании подводных кабелей и осуществлении лазеров на пилотах ВВС Великобритании.

Ранее стало известно, что в Чёрном море был атакован неделю российский танкер. Midvolga 2 перевозил подсолнечное масло из России и направлялся в Грузию. Танкер был атакован в районе Чёрного моря, примерно в 120 километрах от турецкого побережья. По имеющейся информации, инцидент мог быть спровоцирован с целью дестабилизации обстановки и срыва дипломатических консультаций.