Округлившийся манул Тимофей из Московского зоопарка зажировался к зиме, набрав 6,5 кг

В Московском зоопарке манул Тимофей успешно прошёл зажировку и к декабрю набрал необходимые 6,5 килограмма, обзаведясь густой шерстью и готовностью к морозам. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства столицы.

Манул Тимофей завершил зажировку и достиг оптимального зимнего веса. Видео © Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

«Его текущая форма говорит о прекрасном самочувствии и готовности к холодам», — отметила гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Активный набор массы у Тимофея стартовал ещё осенью, когда зоологи постепенно увеличивали суточный рацион до 350–400 граммов. Кормёжку разделяли на два приёма, чтобы зверь чаще выходил в уличный вольер и имитировал охоту. Понедельник для манула традиционно оставался разгрузочным.

В зоопарке подчёркивают, что такое наращивание веса — важный этап годового цикла: в природе манулы накапливают жир, чтобы пережить суровые зимы. Летом и осенью Тимофей много гулял на улице, но с началом снегопадов станет менее активным, реже покидая тёплые домики. Специалисты обычно чистят тропинки в его вольере, чтобы кот мог совершать короткие прогулки. А уже с февраля начнётся «разжировка» — постепенное снижение порций, чтобы к лету Тимофей вернулся к минимальному весу, который в прошлом июне составлял 3,7 килограмма.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае манул по кличке Борис из парка «Роев ручей» также уверенно набрал зимний вес. За месяц он увеличил массу с 5,4 до 6,15 килограмма, что специалисты расценили как нормальное прохождение зажировки и показатель хорошего состояния хищника перед холодным сезоном. Регулярные взвешивания позволяют контролировать здоровье животных и своевременно замечать любые изменения.