Грация кошки, ловкость Тимошки: Манул из Московского зоопарка не смог залезть на дерево после зажировки

Обитатель Московского зоопарка манул Тимофей продемонстрировал публике полное отсутствие пластики во время тренировочного восхождения на вершину дерева. Несуразное видео с его выступлением опубликовала директор учреждения Светлана Акулова в своём телеграм-канале.

Манул Тимофей оказался настолько успешным в зажировке, что не смог залезть на дерево. Видео © Telegram / Светлана Акулова

Прыжок зверя напомнил не стремительный бросок хищника, а скорее падение диванной подушки. Акулова с иронией отметила, что на морде манула застыла настоящая театральная обида на законы физики. При этом она раскрыла неочевидную тайну о Тимофее. Оказывается, под этой маской милого неудачника скрывается ас подпольной охоты.

«За этим комичным моментом скрывается настоящий суровый хищник. Манулы — безжалостные охотники, способные часами неподвижно караулить добычу в засаде», — написала она.

Светлана Акулова подчеркнула, что наш герой в душе остаётся свирепым зверем, просто в этот раз его подвело тело, не оправдавшее высоких ожиданий духа. Так что Тимофей — это живой пример того, что внешность бывает не просто обманчива, а порой откровенно насмехается над истинной сущностью.

Манул Тимофей из Московского зоопарка активно готовился к холодам и почти набрал необходимую массу. Для этого зоологи увеличили ему рацион, но при этом соблюдали еженедельный голодный день, что было важно для здоровья хищника. Чтобы у питомца не возникало стресса, все процедуры, включая кормление, проводили в разное время. В результате такой подготовки вес манула достиг 5,9 килограммов. В планах его кормильцев увеличить массу Тимоши до шести с половиной килограммов.