Востоковед объяснил, вспыхнет ли Юго-Восточная Азия из-за конфликта Таиланда и Камбоджи

Очередной пограничный инцидент между Камбоджей и Таиландом не приведёт к масштабному конфликту — напряжение традиционно будет быстро «снято» на уровне столиц и региональных посредников. Такое мнение в разговоре с Life.ru высказал востоковед Дмитрий Косырев.

Эксперт подчеркнул, что пока никто не может однозначно сказать, кто именно начал перестрелку. По его словам, такие эпизоды после перемирий возникают хаотично на местном уровне: солдаты допускают ошибки, а сторона напротив отвечает огнём. Затем в ситуацию вмешиваются столицы — не только Пномпень и Бангкок, но и другие страны региона, — и стороны оперативно успокаивают. Косырев отметил, что подобные всплески фактически неизбежны при наличии в прошлом войны и жертв, даже если официальное перемирие действует.

Дальнейшая динамика, по оценке востоковеда, будет зависеть от того, кто из влиятельных военных или политиков попробует использовать вспышку напряжения для эскалации. При этом он напомнил, что потенциал двух стран несопоставим: Камбоджа остаётся значительно меньшей и слабее, а потому международные посредники, вероятно, будут просить именно Таиланд проявлять большую сдержанность.

В прошлый раз главную роль в замирении этих двух противников сыграла Малайзия, как председатель АСЕАН, и Китай. Потом набежал (президент США Дональд. — Прим. Life.ru) Трамп, который тоже кому-то звонил и кого-то уговаривал, и сказал, что это сделал он. Я думаю, что мы вместе можем это сделать ещё раз, ещё раз и ещё раз. Но механика будет та же, как и в прошлый раз. Соседи по океану всех, кого нужно, обзвонят. Китай, который является военным партнёром как Камбоджи, так и Таиланда, тоже поможет. Так это и будет затухать дальше. Дмитрий Косырев Востоковед

По словам собеседника Life.ru, территориальных решений в ближайшее время ждать не стоит, так как реальной проблемы в строгом юридическом смысле не существует. Он отметил, что века назад границы в этом регионе проходили иначе и обе стороны сегодня просто склонны романтизировать прошлое: им приятно думать, что их историческая территория была больше. Востоковед подчеркнул, что подобные представления допустимы, пока они не возвращают стороны к стрельбе.

Ранее пресс-служба Королевской армии Таиланда обвинила Камбоджу в нарушении режима прекращения огня и эскалации военных действий вдоль границы 8 декабря. По данным тайской стороны, в этот день камбоджийские войска начали переброску тяжёлой техники (танков Т-55, РСЗО), привели силы в наивысшую боеготовность и эвакуировали гражданских лиц. Позже тайские военные зафиксировали открытие огня со стороны Камбоджи, что привело к столкновениям, в результате которых, согласно сообщению, погиб один тайский солдат и двое были ранены. В ответ Таиланд поднял истребители F-16 для нанесения ударов. Министерство обороны Камбоджи полностью отвергло все обвинения, назвав их ложной информацией. Этот инцидент произошёл на фоне длительного территориального спора, несмотря на подписанное в октябре мирное соглашение.