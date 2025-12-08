Путин в Индии
8 декабря, 08:21

ВВС Таиланда нанесли удар по казино в Камбодже после обстрелов границы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTO JOURNEY

Истребители F-16 таиландских ВВС атаковали казино на камбоджийской территории, где, по предположениям, хранилось тяжёлое вооружение и беспилотники. Об инциденте со ссылкой на источники сообщил телеканал Thai PBS.

Это действие стало ответом на обстрелы приграничных районов Таиланда, которые, как считают в Бангкоке, осуществлялись с камбоджийской стороны.

Военный погиб во время обстрела между Камбоджей и Таиландом
Военный погиб во время обстрела между Камбоджей и Таиландом

Спор о границе между Таиландом и Камбоджей длится более века. Причиной являются несколько труднодоступных участков, которые так и не были тщательно демаркированы. В конце июля Таиланд приступил к проведению операции под кодовым названием «Война за землю», нацеленной против Камбоджи. На днях тайская армия приказала жителям четырёх приграничных провинций немедленно эвакуироваться в убежища. Приказ отдали из-за риска резкой эскалации на спорных участках границы.

Вероника Бакумченко
