Народный артист России Владимир Сулимов скончался на 90-м году жизни

Народный артист России Владимир Сулимов ушёл из жизни на 90-м году. Прощание с артистом пройдёт на его родной сцене, точная дата будет объявлена дополнительно. Об этом сообщили в пресс-службе Театра Моссовета.

«Светлая память артисту и педагогу», — отметили в театре.

В Театре Моссовета рассказали, что смерть Владимира Сулимова стала тяжёлой утратой для коллектива. Артист пришёл в труппу ещё в 1960 году, когда его лично принял художественный руководитель Юрий Завадский. За десятилетия работы он стал символом верности сцене, благородного стиля и уважения к традициям отечественной театральной школы, которыми активно делился и со студентами Щепкинского училища, и с молодыми актёрами театра. На сцене Моссовета Сулимов создал более 70 ролей, многие из которых прочно запомнились зрителям.

Ранее сообщалось о внезапной смерти 45-летнего организатора пермских юмористических проектов Дмитрия Красильникова. Его коллеги рассказывали, что причиной стал инсульт, а сам он был человеком, вокруг которого всегда собирались люди — тёплым, открытым и способным поддержать в любой ситуации. Прощание с актёром и ведущим интеллектуальных игр назначено на 10 декабря, после церемонии он будет кремирован.