Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 10:05

Народный артист России Владимир Сулимов скончался на 90-м году жизни

Народный артист России Владимир Сулимов умер. Обложка © Telegram / Официальный канал Театра Моссовета

Народный артист России Владимир Сулимов умер. Обложка © Telegram / Официальный канал Театра Моссовета

Народный артист России Владимир Сулимов ушёл из жизни на 90-м году. Прощание с артистом пройдёт на его родной сцене, точная дата будет объявлена дополнительно. Об этом сообщили в пресс-службе Театра Моссовета.

«Светлая память артисту и педагогу», — отметили в театре.

В Театре Моссовета рассказали, что смерть Владимира Сулимова стала тяжёлой утратой для коллектива. Артист пришёл в труппу ещё в 1960 году, когда его лично принял художественный руководитель Юрий Завадский. За десятилетия работы он стал символом верности сцене, благородного стиля и уважения к традициям отечественной театральной школы, которыми активно делился и со студентами Щепкинского училища, и с молодыми актёрами театра. На сцене Моссовета Сулимов создал более 70 ролей, многие из которых прочно запомнились зрителям.

Режиссёр фильма «Одинокая женщина желает познакомиться» умер на Украине
Режиссёр фильма «Одинокая женщина желает познакомиться» умер на Украине

Ранее сообщалось о внезапной смерти 45-летнего организатора пермских юмористических проектов Дмитрия Красильникова. Его коллеги рассказывали, что причиной стал инсульт, а сам он был человеком, вокруг которого всегда собирались люди — тёплым, открытым и способным поддержать в любой ситуации. Прощание с актёром и ведущим интеллектуальных игр назначено на 10 декабря, после церемонии он будет кремирован.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar