Режиссёр фильма «Одинокая женщина желает познакомиться» умер на Украине

На 79-м году жизни скончался выдающийся режиссёр и сценарист Вячеслав Криштофович. Печальную новость в своём Telegram-канале сообщил кинокритик Андрей Плавхов. Смерть мастера подтвердили также в Национальном союзе кинематографистов Украины.

Вячеслав Криштофович, родившийся 26 октября 1947 года в Киеве, был заметной фигурой в кинематографе. Он учился и позднее преподавал на режиссёрском факультете Киевского государственного института театрального искусства имени Карпенко-Карого.

«Печальная весть из Киева <...>. Умер Вячек», — написал Плавхов.

За свою карьеру режиссёр снял почти 30 фильмов, многие из которых вошли в золотой фонд кинематографа. Среди его наиболее известных работ — культовые картины «Ребро Адама» (1990) и «Одинокая женщина желает познакомиться» (1986). В его фильмографии также значатся «Перед экзаменом» (1977), «Автопортрет неизвестного» (1988), «О нём» (2011) и другие.

Криштофович был режиссёром, который, несмотря на свой монументальный вклад, предпочитал рассказывать «камерные человеческие истории». Его лента «Приятель покойника» (1998) стала первым фильмом, выдвинутым от Украины на премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм». Картина «Ребро Адама» была отобрана в престижную программу «Двухнедельник режиссёров» Каннского кинофестиваля.

«Вячек был хорошим человеком и фильмы делал хорошие, с настроением, авторской интонацией и человеческим лицом», — написал Плавхов.

