26 ноября, 00:09

Создатель картин «Аватар» и «Левиафан» Тимоти Эпп умер в 78 лет

Тимоти Эпп. Обложка © geometricae.com

В возрасте 78 лет скончался американский художник-абстракционист Тимоти Эпп, автор полотен «Аватар» (1998), «Левиафан» (2001) и «Крестоносец» (2007). Причина смерти — онкологическое заболевание. Об этом сообщили в некрологе издания The Banner.

Эпп получил образование в Кентском государственном университете в Огайо, где в 1970 году завершил бакалавриат по живописи. Затем он продолжил учёбу в Школе искусств Тайлера при Университете Темпл и в 1974 году получил степень магистра искусств.

Первая персональная выставка художника прошла в 1988 году, а последняя — в прошлом году. Его работы входят в коллекции музеев в Альбукерке, Баффало, Балтиморе и других городах. В галерее Балтимора отметили, что исследования Эппа в области геометрической формы и метафизики живописи оказали влияние на художественный дискурс на протяжении пяти десятилетий.

