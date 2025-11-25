Продюсер лейбла Димы Билана умер в 37 лет после месяцев смуты из-за «конченых персонажей»

Скончался продюсер музыкального лейбла All Stars Эд Барк, который сотрудничал с певцом Димой Биланом. Ему было 37 лет. Трагическим известием поделилась в соцсети подруга Барка и его коллега по бизнесу Марина Ермошкина, которая уверена, что его довели до смерти «конченые персонажи».

«Несмотря на последние два месяца «смутных времён» и манипуляций со стороны конченых персонажей, которые, конечно, и довели тебя, и ожидаемо разрушили всё, и в которые меня практически не было рядом, ты несколько дней назад осознал важное. Я не успела нормально поблагодарить тебя за то, что ты сделал для меня буквально за неделю до этого страшного дня», — написала девушка.

Ранее сообщалось, что 23 ноября скончалась народная артистка РСФСР Лилия Юдина, ей было 96 лет. В Малом театре, где служила актриса, её назвали одной из ярчайших звёзд отечественного театра и кино. За 70 с лишним лет Лилия Витальевна исполнила 50 ролей на сцене. Артистка известна ролями Элизы Дулиттл («Пигмалион»), Софьи и Натальи Дмитриевны («Горе от ума» А.С.Грибоедова), леди Уиндермиер («Веер леди Уиндермиер» О.Уайльда), Жульетты («Путешественник без багажа» Ж.Ануя), Юлии Филипповны («Дачники» М.Горького), Снежной королевы в одноимённой сказке Е.Шварца и многими другими.