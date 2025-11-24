Актриса Лилия Юдина умерла на 97-м году жизни

23 ноября скончалась народная артистка РСФСР Лилия Юдина, ей было 96 лет. В Малом театре, где служила актриса, её назвали одной из ярчайших звёзд отечественного театра и кино.

«Настоящие звёзды не гаснут никогда, сколько бы лет ни прошло со дня их ухода. Остаются фильмы, записи спектаклей, остаётся живая память. Малый театр всегда будет гордиться тем, что целых семь десятилетий Лилия Витальевна Юдина блистала на наших подмостках», — говорится в некрологе на сайте театра.

Лилия Витальевна известна ролями Элизы Дулиттл («Пигмалион»), Софьи и Натальи Дмитриевны («Горе от ума» А.С.Грибоедова), леди Уиндермиер («Веер леди Уиндермиер» О.Уайльда), Жульетты («Путешественник без багажа» Ж.Ануя), Юлии Филипповны («Дачники» М.Горького), Снежной королевы в одноимённой сказке Е.Шварца и многими другими. За 70 с лишним лет Лилия Витальевна исполнила 50 ролей на сцене.

Она также известна по кинолентам «Майская ночь, или Утопленница», где сыграла Панночку, «На подмостках сцены», «Огни на реке», «Опасные тропы», «Удивительное воскресенье», «Чайковский», «Беглец из «Янтарного», «Ярость», также Юдина участвовала в знаменитом «Кабачке «13 стульев».

А ранее скончалась ещё одна участница популярного телевизионного шоу «Кабачок «13 стульев». На 86-м году жизни умерла известная советская и российская актриса Валентина Шарыкина, прославившаяся ролью пани Зоси.