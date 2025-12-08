В День русской песни Надежда Бабкина раскрыла, какая песня — самая русская

Для народной артистки России Надежды Бабкиной творчество её ансамбля «Русская песня» является примером самой русской музыки. В беседе с Life.ru она напомнила, что в этом году коллектив отметил 50-летие профессиональной деятельности.

Самая русская песня для меня — это ансамбль «Русская песня», который в этом году отпраздновал 50-летие своей творческой деятельности на профессиональной сцене. Весь наш репертуар, а он огромный, — это исключительно русские песни, привезённые нами из многочисленных фольклорных экспедиций. Надежда Бабкина Народная артистка России

Бабкина подчеркнула, что каждая народная песня обладает целебными свойствами — как для слушателя, так и для исполнителя. Она отметила, что русская музыка помогает преодолевать депрессию, которая лежит в основе многих заболеваний. Артистка добавила, что говорит это не с позиций мистики, а основываясь на личном опыте.

Напомним, что 8 декабря отмечается День русской песни — праздник, объединяющий всех, кто ценит народное музыкальное наследие и чувствует связь с культурными традициями России. Песня испокон веков сопровождала жизнь русского человека, становясь отражением его повседневных забот, трудов, радостей и печалей. В этот день проводятся мероприятия, на которых участники знакомятся с истоками русской песни, её историей и особенностями.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Надежды Бабкиной орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Награда присуждена за выдающийся вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную профессиональную деятельность.