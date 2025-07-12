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12 июля, 07:02

«В России у нас две Надежды»: Бабкина высказалась о вражде с Кадышевой

Надежда Бабкина опровергла слухи о конфликте с Надеждой Кадышевой

Надежда Бабкина и Надежда Кадышева. Обложка © Telegram / «Надежда Бакина», © VK / Надежда Кадышева

Надежда Бабкина и Надежда Кадышева. Обложка © Telegram / «Надежда Бакина», © VK / Надежда Кадышева

Народная артистка РФ Надежда Бабкина впервые за долгое время высказалась о конфликте с коллегой Надеждой Кадышевой. По словам певицы, сейчас никакой вражды между ними нет. Об этом она заявила в интервью aif.ru.

«Надя Кадышева — прекрасная певица, исполняет авторские песни своего мужа Саши Костюка, и у неё это отлично получается», — заявила Бабкина.

По её словам, разговоры о вражде между артистками искусственно раздуваются журналистами, когда им нужны рейтинги. Бабкина пояснила, что её критические замечания касались исключительно сценического образа коллеги, а не творчества в целом.

Артистка подчеркнула, что они с Кадышевой являются выпускницами одного учебного заведения — Института имени Гнесиных, где обе учились у педагога Нины Мешко. Бабкина напомнила, что несколько лет назад они даже записали совместный дуэт со словами «В России у нас две Надежды», что, по её мнению, символизирует их отношения.

Отвечая на вопросы о возможной конкуренции Бабкина отметила, что представляет на сцене ансамбль «Русская песня», в то время как Кадышева исполняет авторские произведения своего супруга. Она также добавила, что у Кадышевой сейчас новый виток популярности, а их творческие пути давно разошлись, поэтому делить им нечего.

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К слову, популярность народной артистки России Кадышевой достигла небывалых высот. В связи с этим певица проводит реорганизацию своей команды. Увеличение числа поклонников привело к росту концертной нагрузки, и теперь звезде приходится чаще выступать. Желая привлечь и удержать молодую аудиторию, 66-летняя артистка начала вести прямые трансляции своих концертов и планирует запуск линии брендированной продукции.

Алиса Хуссаин
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