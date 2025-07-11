«Мне чужих званий не надо»: Бабкина отказалась называться Примадонной после Пугачевой

Народная артистка России Надежда Бабкина в интервью aif.ru прокомментировала инициативу депутата Госдумы Николая Новичкова присвоить ей титул примадонны, ранее ассоциировавшийся с Аллой Пугачёвой.

«Мне чужих званий не надо. Тем более, если это звание появилось после исполнения одноимённой песни, которая не из моего репертуара. Я — Надя Бабкина, меня ни с кем сравнивать не надо», — подчеркнула артистка.

Бабкина подчеркнула, что если уж её сравнивают с кем-то, то следует проводить параллели с Людмилой Зыкиной, Ольгой Воронец или Лидией Руслановой, поскольку они представляют один с ней жанр. Артистка обратила внимание на свою многолетнюю работу: возглавляемый ею театр и ансамбль, созданную при государственной поддержке детскую школу, а также проведение 19-го Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России».

Она отметила, что только в этом году её коллектив дал тридцать благотворительных концертов в трёх регионах — Республике Марий Эл, Костромской и Вологодской областях, где каждый раз собирались полные залы. Бабкина добавила, что именно такая народная любовь и признание делают её по-настоящему народной артисткой, и этого звания ей вполне достаточно.