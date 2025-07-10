«Обычная пенсионерка»: Олигархи Рублёвки раскрыли, что осталось у Пугачёвой в РФ

Бывшие покровители Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* с Рублёвки больше не приглашают артистов на свои мероприятия за границей. Об этом сообщила сайту аif.ru бизнесвумен и светская львица Алёна Кравец.

По словам Кравец, у Пугачёвой в России осталась только квартира в Филипповском переулке в Москве, подаренная ей бывшим сожителем Кристины Орбакайте — бизнесменом Русланом Байсаровым. Знаменитый замок в деревне Грязи, добавила она, оформлен на Максима Галкина*, а дачу в Малых Бережках певица завещала внуку Никите Преснякову. Квартиру на Тверской артистка передала дочери Орбакайте, так что в России у неё практически не осталось собственности.

«Тут Алла была авторитетнейшей личностью, национальным кумиром, а кто она в Израиле? Обычная пенсионерка. Печальный конец народной легенды», — отметила Кравец.

Она также добавила, что Пугачёва, заработав в России всё, что у неё есть, могла бы высказываться о стране уважительно, но этого, к сожалению, не происходит.

А ранее народный артист РФ Всеволод Шиловский раскритиковал Аллу Пугачёву и Максима Галкина*. Для него отсутствие признания российской публики важнее любых материальных благ — так он отреагировал на сообщения о зарубежной недвижимости пары.