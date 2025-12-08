Путин в Индии
8 декабря, 10:59

Главную новогоднюю ель страны спилили в Подмосковье и готовят к отправке в Кремль

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Baturina Yuliya

В Подмосковье спилили главную новогоднюю ель России — столетнее дерево высотой 26 метров отыскали в деревне Землино Рузского городского округа. Это произошло в полдень 8 декабря, а уже вечером 10 декабря ель доставят в Московский Кремль, передаёт корреспондент Life.ru.

Фото © Управление делами Президента Российской Федерации

Начальник Главного эксплуатационного управления Управделами президента РФ Евгений Ганзен рассказал, что выбор в этом году остановился именно на этой ели: она отличалась правильной пирамидальной формой кроны, равномерным насыщенным окрасом хвои и подходящими условиями для транспортировки. По его словам, подготовка дерева стала результатом слаженной работы множества структур.

Столетнюю ель отобрали из нескольких десятков вариантов. В ближайшие двое суток специалисты упакуют 26-метровое дерево и уложат его на специальную платформу, после чего оно отправится в столицу, где станет главным символом предстоящих праздников.

Как выбрать, установить и украсить живую ёлку на Новый год: полезные советы, чтобы радовала зимой

Ранее в Роскачестве объяснили, как отличить свежую ёлку от умирающей и не купить ядовитую искусственную. Кроме того, россиян предупредили о штрафе за покупку живой ели с рук, а также о наказании за ёлку в подъезде.

