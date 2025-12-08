Главную новогоднюю ель страны спилили в Подмосковье и готовят к отправке в Кремль
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Baturina Yuliya
В Подмосковье спилили главную новогоднюю ель России — столетнее дерево высотой 26 метров отыскали в деревне Землино Рузского городского округа. Это произошло в полдень 8 декабря, а уже вечером 10 декабря ель доставят в Московский Кремль, передаёт корреспондент Life.ru.
Фото © Управление делами Президента Российской Федерации
Начальник Главного эксплуатационного управления Управделами президента РФ Евгений Ганзен рассказал, что выбор в этом году остановился именно на этой ели: она отличалась правильной пирамидальной формой кроны, равномерным насыщенным окрасом хвои и подходящими условиями для транспортировки. По его словам, подготовка дерева стала результатом слаженной работы множества структур.
Столетнюю ель отобрали из нескольких десятков вариантов. В ближайшие двое суток специалисты упакуют 26-метровое дерево и уложат его на специальную платформу, после чего оно отправится в столицу, где станет главным символом предстоящих праздников.
