Названа стоимость билетов на первый январский показ «Щелкунчика» в Большом театре

Стоимость билетов на первый январский показ новогоднего балета «Щелкунчик», запланированный на 3 января в 12:00, находится в диапазоне от 3 000 до 30 000 рублей. Продажи билетов на январские представления начались 8 декабря на официальном сайте Большого театра в 10:00 по московскому времени.

По данным РИА «Новости», билеты на «Щелкунчика» в январе варьируются от 3 тысяч рублей (балкон четвёртого яруса) до 30 тысяч рублей (партер). Места в амфитеатре стоят 27-30 тысяч рублей. В декабре же самые дорогие билеты достигали 50 тысяч рублей, а самые дешёвые — 5 тысяч. Большой театр планирует 15 показов «Щелкунчика» в январе.

А ранее глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал выдать билеты на «Щелкунчик» семьям бойцов СВО. Он также отметил, что часть общества считает высокие цены оправданными, поскольку речь идёт об эксклюзивном событии. Параллельно, как сообщил депутат, в Госдуму поступают письма от семей бойцов СВО и многодетных родителей. В них, наряду с новогодними поздравлениями, выражается надежда попасть на этот балет.