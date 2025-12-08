В Госдуме призвали запретить пьяным россиянам зажигать фейерверки во дворе

Продажу фейерверков физлицам нужно запретить, заявил депутат Евгений Марченко в беседе с «Постньюс». По его словам, пиротехника в руках неподготовленных людей — прямая угроза: граждане часто запускают салюты пьяными, нарушая инструкции, и рискуют травмировать себя и окружающих.

«Человек пришёл, например, купил коробку в магазине фейерверков. Потом на Новый год он пьяный начинает зажигать во дворе жилого дома не по инструкции. Ему самому может пальцы оторвать, а потом кому-то в окно может залететь, на балкон и так далее», — заявил депутат.

Марченко настаивает, что право на использование фейерверков должно остаться только у государственных организаций, где за безопасностью следит профессиональный персонал. Депутат уже готовит базу для инициативы и допускает, что позже внесёт её в Госдуму. Он убеждён: запрет сделает праздники комфортнее — особенно для пожилых людей и животных, которых пугают громкие взрывы.

Напомним, что запуск фейерверков уже запретили в Сочи. Там введено полное ограничение на использование пиротехники на всех официальных городских мероприятиях в новогодние праздники.