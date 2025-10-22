Сектор Газа
Школьник запустил салют себе в лицо во время «эксперимента» в подмосковном ТЦ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / InfinitumProdux

В подмосковном Воскресенске подростки устроили небезопасный «фейерверк» в туалете торгового центра, купив пиротехнику прямо там же. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Подростки решили провести «эксперимент» с салютом прямо в туалете одно из кафе. Видео © Telegram / Mash

Для испытания пиротехники подростки направились в туалет одного из кафе. Инцидент закончился травмой для 16-летнего участника: петарда попала ему в лицо, вызвав ранение глаза и ожоги. Пострадавший был госпитализирован.
Ранее Life.ru сообщал, что в Набережных Челнах группа подростков во время прямой трансляции осквернила символы воинской славы. Участники стрима получили за это 500 рублей.

