Школьник запустил салют себе в лицо во время «эксперимента» в подмосковном ТЦ

В подмосковном Воскресенске подростки устроили небезопасный «фейерверк» в туалете торгового центра, купив пиротехнику прямо там же. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Подростки решили провести «эксперимент» с салютом прямо в туалете одно из кафе. Видео © Telegram / Mash

Для испытания пиротехники подростки направились в туалет одного из кафе. Инцидент закончился травмой для 16-летнего участника: петарда попала ему в лицо, вызвав ранение глаза и ожоги. Пострадавший был госпитализирован.

