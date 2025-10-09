Под Хабаровском ветеринары прооперировали Мурзилку после взрыва петарды во рту

В Комсомольске-на-Амуре прооперировали кошку, которой дети подбросили в пасть петарду. Животное получило серьёзные травмы, но сейчас идёт на поправку. Об этом сообщил Amur Mash.

Инцидент произошёл в подъезде на Интернациональном проспекте. Дети подбросили петарду в пасть животного — от взрыва кошке сильно пострадали челюсть и язык. Пострадавшую спасли волонтёры, после чего ей была проведена операция. Сейчас животное восстанавливается, а полиция продолжает искать виновных.

