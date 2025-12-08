Песков: В ходе встречи Путина и Уиткоффа была проделана обстоятельная работа

Встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в столице России позволила провести обстоятельную работу. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что была проделана обстоятельная работа в Москве на встрече Путина с Уиткоффом и с Кушнером», — сказал он.

По словам представителя Кремля, в ходе московской встречи с участием Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера было сделано очень многое, что уже дало плоды. Дмитрий Песков отметил в своём комментарии, что результаты аудиенции впоследствии легли в основу диалога американских представителей с украинской переговорной группой, возглавляемой Рустемом Умеровым.

Напомним, 2 декабря в Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом и советником, а также зятем Трампа Джаредом Кушнером. Центральной темой встречи стало урегулирование конфликта на Украине. Стороны назвали встречу продуктивной.