В Кремле оценили сообщения о расхождениях во мнениях в Киеве по мирному плану

Кремль не владеет информацией о возможных расхождениях во мнениях в Киеве по украинскому урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не знаем точно, какие там расхождения во мнениях», — сказал представитель Кремля на брифинге.

По словам Пескова, для Москвы важно, что была проделана обстоятельная работа на встрече президента РФ Владимира Путина со спецпосланником лидера США Стивеном Уиткоффом и советником и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнеров.

Ранее в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом и советником Трампа Джаредом Кушнером, основной темой которых стало урегулирование украинского конфликта. Стороны детально обсудили комплекс американских мирных инициатив, включая территориальные аспекты, при этом Россия выразила готовность рассмотреть часть предложений, отвергнув другие как неприемлемые. По итогам встречи стороны договорились продолжить диалог на экспертном уровне, отложив вопрос о возможной встрече на высшем уровне до достижения конкретного прогресса в ходе дальнейших консультаций.