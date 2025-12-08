Путин в Индии
8 декабря, 10:38

Кремль озвучил предпосылки для нормализации российско-американских отношений

Обложка © Life.ru

Только при условии устранения взаимных раздражителей между Россией и США станет возможным восстановление двусторонних связей. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, если удастся решить существующие двусторонние разногласия, то появится возможность для подлинного восстановления наших отношений и выхода из нынешнего глубокого кризиса. Его слова прозвучали в ответ на вопрос о доверии к стратегиям национальной безопасности США и опасениях, что они могут измениться с приходом новой администрации.

Напомним, на днях администрация президента США представила обновлённую стратегию нацбезопасности. В этом документе содержится призыв к европейским партнёрам усилить свою роль в обеспечении собственной обороны. Кроме того, в стратегии отмечается расхождение во взглядах Вашингтона и европейских официальных лиц относительно реалистичности ожиданий от развития ситуации на Украине.

Обновлённая стратегия нацбезопасности США вызвала ярость в Евросоюзе
Обновлённая стратегия нацбезопасности США вызвала ярость в Евросоюзе

