Клава Кока покинула лейбл Black Star после 10 лет сотрудничества

Певица Клава Кока покинула Black Star после десяти лет сотрудничества. Как сообщил основатель лейбла Павел Курьянов (Пашу) в интервью Лауре Джугелии, контракт артистки истёк 6 декабря, и стороны приняли решение не продлевать его, сохранив при этом дружеские отношения.

«Когда мы её подписали, она была маленькой, неуверенной в себе девочкой в шляпке, которая пела с гитаркой. И за 10 лет она превратилась в прекрасную большую и успешную артистку. <…> [Все эти годы] я её воспринимал не просто как артиста, а как очень близкого человека, как дочку. И теперь я как отец, которому пришло время отпустить ребёнка», — поделился продюсер.

Бизнесмен подчеркнул, что не испытывает обид, а гордится «кристальностью» взаимоотношений. Он понимает, что был партнёром по успеху. В разговоре с Клавой Пашу подчеркнул, что примет любое её решение и будет рад, если она захочет продолжать развиваться самостоятельно. Более того, Black Star оставляет за артисткой все права на творческое имя и исполнение ранее записанных треков, а также гарантирует получение доходов от старого каталога. При этом стороны не исключают возможного сотрудничества в будущем, например, в области дистрибуции музыки.

Сама певица призналась, что решение далось ей нелегко, ведь Пашу стал для неё «членом семьи, наставником и опорой». Однако в 30 лет она чувствует готовность взять ответственность за свою карьеру и двигаться самостоятельно. Клава поблагодарила лейбл за возможность обеспечить семью, собрать профессиональную команду и состояться как артист.

«Для меня это как дом, в котором тепло и уютно — мама готовит ужин, папа помогает решать вопросы — но ты понимаешь, что тебе нужно двигаться дальше, что пора «съехать» от родителей. И мне так же страшно на пути перехода. Но там, где страх, есть развитие. Я выбрала этот путь», — отметила Клава.

Курьянов также рассказал о новых направлениях развития Black Star. В частности, создание технологической экосистемы для начинающих музыкантов. Среди инноваций — мини-приложение с искусственным интеллектом, предназначенное для поддержки будущих артистов без его постоянного личного участия.

