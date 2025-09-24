Певицу Клаву Коку поймали на «‎свидании» с популярным блогером

Певица Клава Кока и блогер Дима Масленников вновь привлекли внимание публики после совместного ужина в московском ресторане. Об этом сообщает Super.ru.

Несмотря на многолетние отрицания романтической связи со стороны артистов, их регулярные встречи продолжают интересовать поклонников. Во время вечера музыканты непринуждённо общались, но сохраняли дистанцию, причём певица аккуратно отстранялась от попыток блогера её обнять. Издание предположило, что таким образом Клава Кока могла избегать излишнего внимания окружающих. После завершения ужина пара покинула заведение вместе.

Первые слухи о возможном романе появились ещё в 2017 году, когда певица пригласила Масленникова на запись видео для своих песен. При этом сам блогер ранее утверждал, что между ними существует лишь дружба без какой-либо химии. В 2022 году Масленникова связывали с начинающей певицей Машей Гоголь.

На днях 18-летняя дочка телеведущей Даны Борисовой Полина призналась, что начала роман с мужчиной вдвое старше. Девушка рассказала, что встречается с продюсером Дмитрия Диброва Артуром Якобсоном — ему 35 лет.