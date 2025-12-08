Путин в Индии


8 декабря, 11:07

Основателя сервиса iGooods Куниса оштрафовали на ₽350 тыс. за донаты ФБК*

Обложка © ТАСС / Семен Лиходеев

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор Григорию Кунису, основателю сервиса доставки продуктов iGooods, за перевод денежных средств в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК)*. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

В ходе судебного разбирательства установлено, что Кунис, являясь подписчиком ежемесячных переводов ФБК* в размере 500 рублей, продолжал осуществлять взносы после того, как организация была объявлена экстремистской и ликвидирована. С августа 2021 года по февраль 2022 года он совершил семь платежей на общую сумму 3500 рублей.

Суд квалифицировал действия Куниса как умышленное финансирование экстремистской деятельности, предусмотренное частью 1 статьи 282.3 Уголовного кодекса РФ. Кунис отрицал политические мотивы и утверждал, что интересовался деятельностью Фонда с журналистской точки зрения, не принимая участия в его деятельности и не разделяя политических взглядов.

В конце ноября высший судебный орган страны вынес решение о признании ФБК* террористической организацией. Данное решение стало итогом рассмотрения иска, поданного Генеральной прокуратурой, при этом судебное заседание было проведено без доступа общественности.

** Организация признана экстремистской и террористической, запрещена на территории РФ.

    avatar