ФБК* признан террористической организацией
Высший судебный орган страны вынес решение о признании ФБК* террористической организацией. Данное решение стало итогом рассмотрения иска, поданного Генеральной прокуратурой, при этом судебное заседание было проведено без доступа общественности.
Согласно представленным в суде материалам, цели структуры включали сохранение политического присутствия через агрессивную антироссийскую риторику, укрепление финансовых ресурсов, а также стремление «захватить власть в стране любым способом, чтобы распоряжаться её ресурсами».
В обвинительной части также приводятся утверждения:
– о призывах и оправдании со стороны лидеров ФБК* террористических актов на территории России, включая высказывания об убийстве президента;
– о поддержке ВСУ, Легиона «Свободы России»**, «Азова»**, РДК** и других запрещённых формирований;
– об участии сторонников организации в терактах, поджогах и иных противоправных действиях, которые, по версии прокуратуры, трактовались как вовлечение граждан в деятельность украинских спецслужб;
– об использовании «колл-центров» для обзвонов жителей приграничных регионов с целью сбора данных об обстановке и последующей передачи информации украинской стороне и западным спецслужбам;
– о попытках проведения протестных акций 2019–2021 годов по аналогии с «майданом», с акцентом на вовлечение молодёжи.
Суд признал доводы прокуратуры достаточными и вынес решение о включении ФБК* в список террористических организаций.
