ФБК* признан террористической организацией



– о призывах и оправдании со стороны лидеров ФБК* террористических актов на территории России, включая высказывания об убийстве президента;

– о поддержке ВСУ, Легиона «Свободы России»**, «Азова»**, РДК** и других запрещённых формирований;

– об участии сторонников организации в терактах, поджогах и иных противоправных действиях, которые, по версии прокуратуры, трактовались как вовлечение граждан в деятельность украинских спецслужб;

– об использовании «колл-центров» для обзвонов жителей приграничных регионов с целью сбора данных об обстановке и последующей передачи информации украинской стороне и западным спецслужбам;

– о попытках проведения протестных акций 2019–2021 годов по аналогии с «майданом», с акцентом на вовлечение молодёжи.