27 ноября, 11:21

ФБК* признан террористической организацией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semyon

Высший судебный орган страны вынес решение о признании ФБК* террористической организацией. Данное решение стало итогом рассмотрения иска, поданного Генеральной прокуратурой, при этом судебное заседание было проведено без доступа общественности.

Согласно представленным в суде материалам, цели структуры включали сохранение политического присутствия через агрессивную антироссийскую риторику, укрепление финансовых ресурсов, а также стремление «захватить власть в стране любым способом, чтобы распоряжаться её ресурсами».

ФБК, сбор денег на ВСУ и виллы в США: Кто наживается на помощи Украине?

В обвинительной части также приводятся утверждения:


– о призывах и оправдании со стороны лидеров ФБК* террористических актов на территории России, включая высказывания об убийстве президента;
– о поддержке ВСУ, Легиона «Свободы России»**, «Азова»**, РДК** и других запрещённых формирований;
– об участии сторонников организации в терактах, поджогах и иных противоправных действиях, которые, по версии прокуратуры, трактовались как вовлечение граждан в деятельность украинских спецслужб;
– об использовании «колл-центров» для обзвонов жителей приграничных регионов с целью сбора данных об обстановке и последующей передачи информации украинской стороне и западным спецслужбам;
– о попытках проведения протестных акций 2019–2021 годов по аналогии с «майданом», с акцентом на вовлечение молодёжи.

Основанием для дела против Ефремова стал перевод 6 тысяч рублей ФБК*

Суд признал доводы прокуратуры достаточными и вынес решение о включении ФБК* в список террористических организаций.

** Организации признаны экстремистскими и террористическими, запрещены на территории РФ.

