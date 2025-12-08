«Мозгов-то у вас тоже нет»: Мясников предупредил россиян о последствиях модного мифа об употреблении воды

Известный врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал модную рекомендацию выпивать по два литра воды в день. В эфире программы «О самом главном» на «России 1» он заявил, что люди следуют этому совету бездумно, «с запасом», забывая, что почти литр жидкости мы получаем с обычной едой.

Мясников объяснил, что чрезмерное употребление воды, например, три литра в сутки, может быть опасным. Это резко снижает концентрацию соли в организме, что грозит судорогами, сильными головными болями и слабостью. Врач предупредил, что в тяжелых случаях дефицит натрия способен привести к трагическим последствиям.

«Мозгов-то у вас тоже нет. Я имею в виду, в каком плане: вам говорят пить воду, вы пьёте. Да вы ещё пьёте не два литра, а с запасом. А ведь вы ещё едите, вы с пищей получаете еще где-то почти литр жидкости», — отметил доктор, призвав подходить к питьевому режиму осознанно и учитывать индивидуальные потребности, а не следовать общим советам.