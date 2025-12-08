Стало известно, что подарили лесничему из Подмосковья за поиск главной ели страны
Обложка © Telegram / ГАУ МО «Мособллес»
В городе Руза Московской области состоялась торжественная церемония, на которой старшему участковому лесничему Дороховского лесничества Мухтару Магомедову вручили ключи от новенького служебного автомобиля. Как сообщает РИА «Новости», этот ценный подарок стал заслуженной наградой за его уникальное открытие — дерево, которое впоследствии было выбрано главной новогодней елью страны.
Как рассказал председатель областного комитета лесного хозяйства Алексей Ларькин, в Подмосковье уже стало доброй традицией награждать тех, кто найдет самую лучшую новогоднюю ёлку. Эта практика стимулирует лесничих к постоянному и тщательному обследованию лесных угодий на протяжении всего года, с целью выявления наиболее подходящих деревьев для роли главного символа праздника. В качестве поощрения Магомедов получил автомобиль «Нива».
С 2007 года Кремль получает главную новогоднюю ель исключительно из лесов Подмосковья. В этом году конкурс на лучшее дерево собрал около двадцати претенденток, отвечающих строгим требованиям.
Ранее сообщалось, что на территории Рузского городского округа спилили главную новогоднюю ёлку страны. Её впечатляющие параметры: высота – 26 метров, диаметр ствола – 64 сантиметра, а размах нижних ветвей – 11 метров.
