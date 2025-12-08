Стало известно, что подарили лесничему из Подмосковья за поиск главной ели страны

В городе Руза Московской области состоялась торжественная церемония, на которой старшему участковому лесничему Дороховского лесничества Мухтару Магомедову вручили ключи от новенького служебного автомобиля. Как сообщает РИА «Новости», этот ценный подарок стал заслуженной наградой за его уникальное открытие — дерево, которое впоследствии было выбрано главной новогодней елью страны.