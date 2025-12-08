Путин в Индии
8 декабря, 11:40

«Мелодия» начала выпуск виниловых пластинок на собственном заводе

Компания «Фирма Мелодия» объявила о старте производства виниловых пластинок на собственном заводе в Новосибирске. Первая партия уже поступила в продажу и включает работы Тухманова, Zodiac и ВИА «Дос-Мукасан». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Фирмы Мелодия».

«Возрождение производства под брендом «Мелодия» — это естественное развитие музыкальных традиций в нашей стране, которое позволит заводу стать достойным преемником советских заводов «Мелодии», — заявил генеральный директор компании Андрей Кричевский.

Первая партия новых пластинок включает «Аутогенную тренировку для лиц, злоупотребляющих алкоголем» 1980-х годов, альбом Давида Тухманова «По волне моей памяти», латвийский релиз Disco Alliance группы Zodiac и альбом ВИА «Дос-Мукасан». Все пластинки изготовлены в 2025 году с оригинальных мастер-лент, а реставрацией и ремастериногом занимался звукорежиссёр Максим Пилипов. Высокий спрос на винил побудил компанию возобновить производство. В планах завода — расширение линейки пластинок и выпуск изделий по заказам артистов и музыкальных компаний.

Ранее сообщалось, что после двадцатилетнего доминирования цифровых форматов наблюдается настоящий ренессанс виниловых пластинок: продажи растут ежегодно, причём спрос проявляется не только среди ностальгирующих меломанов, но и среди молодёжи, открывающей для себя аналоговое звучание. Генеральный директор «Мультимедиа холдинга» Евгения Киселева объяснила Life.ru, что популярность винила обусловлена несколькими факторами.

Милена Скрипальщикова
