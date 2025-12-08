В подмосковных Котельниках мужчина убил соседку и её сына-первоклассника из-за того, что ребёнок шумно себя вёл и бегал по квартире.

32-летний жилец около года жаловался на шум из соседней квартиры, пишет Mash. В итоге мужчина сорвался и жестоко избил соседку с сыном. Они скончались.

В Подмосковье сосед убил мать с сыном-первоклашкой, потому что ребёнок топал. Видео с места © СК РФ

«6 декабря в квартире в городском округе Котельники обнаружены тела женщины и ее 6-летнего сына с множественными травмами. По подозрению в совершении двойного убийства был задержан 32-летний сосед погибших. Основная версия — преступление совершено на почве затяжного бытового конфликта», — рассказали в СК РФ.

Агрессивный сосед задержан, ему предъявлено обвинение.

Погибшему мальчику через неделю должно было исполниться семь лет.

