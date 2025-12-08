Путин в Индии
8 декабря, 11:52

Обиженный на работодателя белорус решил отомстить, похитив целых две тонны сала

В Могилёвском районе Белоруссии бывший сотрудник склада утащил две тонны сала у своего бывшего работодателя. МВД республики уже разбирается в ситуации.

Как стало известно от полиции, 25-летний бизнесмен обратился к ним с заявлением о пропаже большой партии сала. Быстро выяснилось, что за кражу ответственен его 22-летний знакомый, который раньше работал у него, но был уволен. В МВД рассказали, что этот парень приехал на территорию, якобы забирать свои вещи, но вместо этого погрузил брикеты сала и отвёз их на дачу, чтобы потом потихоньку продать.

В итоге сало вернули хозяину, а против вора завели уголовное дело за кражу в крупном размере.

Мужчина с ножом вынес набитую продуктами корзину из «ВкусВилла» и попал на видео
Ранее сообщалось, что в Краснокамске Пермского края мужчина за одну ночь украл из разных магазинов 19 роз, чтобы заслужить внимание незнакомки. Нарушитель задержан, возбуждено уголовное дело, суд приступит к слушаниям 12 декабря.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

Наталья Демьянова
