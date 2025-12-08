Обиженный на работодателя белорус решил отомстить, похитив целых две тонны сала

Как стало известно от полиции, 25-летний бизнесмен обратился к ним с заявлением о пропаже большой партии сала. Быстро выяснилось, что за кражу ответственен его 22-летний знакомый, который раньше работал у него, но был уволен. В МВД рассказали, что этот парень приехал на территорию, якобы забирать свои вещи, но вместо этого погрузил брикеты сала и отвёз их на дачу, чтобы потом потихоньку продать.