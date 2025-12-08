Путин в Индии
Регион
8 декабря, 12:01

Россияне бросились скупать товары для хоббихорсинга в преддверии года Лошади

В России резко вырос спрос на товары для хоббихорсинга: коней на палочке, аксессуары и специальные шампуни. Высокий интерес обусловлен скорым наступлением года Лошади. Об этом сообщил SHOT.

Продажи коней на палочке выросли на 142%, а специальные шампуни для ухода за гривой — на 381% по сравнению с прошлым месяцем. Также увеличились продажи загончиков для жеребцов (+124%), тренировочных барьеров (+97%) и паспортов для коняшек (+10%). Стоимость игрушечных лошадей колеблется от 1600 до 6000 рублей. Эксперты отмечают, что интерес к хоббихорсингу может снова выйти в тренды из-за символа наступающего года — Красной Огненной лошади.

Ранее сообщалось, что в российских городах набирает популярность новое увлечение — хоббидоггинг, при котором люди выгуливают воображаемых собак на поводках. Истоки этого тренда связывают с хоббихорсингом — игрой с игрушечными лошадьми, однако психологи отмечают более глубокие причины. Хоббидоггинг позволяет людям устанавливать эмоциональную связь без риска и больших затрат времени или денег.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
