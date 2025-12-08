Экономист раскрыл, сколько будет стоить пенсионный балл в 2026 году

Минимальный добровольный взнос на страховую пенсию по старости в 2026 году составит 71 525 рублей, а максимальный — 572 204 рубля. Такие цифры привёл экономист Игорь Балынин из Финансового университета при Правительстве РФ.

По его словам, минимальная сумма позволит сформировать 1,090 пенсионного балла (ИПК), а максимальная — 8,720 балла. В разговоре с «Газетой.ru» эксперт отметил, что добровольные пенсионные взносы особенно актуальны для самозанятых, число которых в России к концу октября 2025 года достигло 14,9 млн человек. Так как за них страховые взносы не платятся, это способ самостоятельно позаботиться о будущей пенсии.

Закон позволяет добровольно вступить в пенсионные правоотношения, например, если не хватает баллов для назначения пенсии. Сделать это можно через «Госуслуги», приложение «Мой налог» или лично в Социальном фонде. Информация о начисленных баллах отображается на лицевом счёте автоматически до 1 марта следующего года после уплаты взносов.

Ранее доцент Финансового университета напомнил, что закон предусматривает широкий перечень оснований для досрочного выхода на пенсию. Например, мужчины в 50 лет и женщины в 45 лет получают такое право, если постоянно проживают в районах Крайнего Севера и проработали не менее 25 и 20 лет соответственно в качестве оленеводов, рыбаков или охотников-промысловиков. Также право на досрочную пенсию имеют те, кто проработал не менее 10 лет (мужчины) и 7,5 года (женщины) на подземных работах, в горячих цехах или во вредных условиях при наличии необходимого страхового стажа.