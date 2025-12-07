Названы профессии, представители которых могут выйти на пенсию досрочно

Действующее законодательство предусматривает широкий перечень оснований для досрочного назначения страховой пенсии по старости, в том числе связанных с профессиональной деятельностью гражданина, рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. По его словам, мужчины в 50 лет и женщины в 45 лет получают такое право, если постоянно проживают в районах Крайнего Севера и проработали не менее 25 и 20 лет соответственно в качестве оленеводов, рыбаков или охотников-промысловиков.

«Если они проработали соответственно не менее 10 лет и 7,5 года на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах и имеют страховой стаж соответственно не менее 20 лет и 15 лет», — продолжил эксперт.

Также досрочная пенсия положена женщинам с 50 лет, проработавшим не менее 15 лет трактористами-машинистами в сельском хозяйстве или на строительных и дорожных машинах, либо не менее 20 лет в текстильной промышленности на работах с повышенной интенсивностью. Мужчины с 55 лет и женщины с 50 лет могут выйти на пенсию досрочно, если имеют стаж на работах с тяжёлыми условиями труда не менее 12,5 и 10 лет соответственно, либо проработали не менее 12,5 и 10 лет на лесозаготовках и лесосплаве.

Во всех перечисленных случаях для реализации права на досрочную пенсию требуется наличие не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, подчеркнул собеседник RT. Кроме того, необходим общий страховой стаж: для мужчин — не менее 20–25 лет, для женщин — 15–20 лет в зависимости от категории.