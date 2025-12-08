6 декабря на 71-м году жизни умер посол России в КНДР Александр Мацегора, сообщили в МИД России.

«МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 6 декабря 2025 года на 71-м году ушел из жизни чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике Александр Иванович Мацегора», — сообщили в дипведомстве.

Мацегора окончил МГИМО, владел корейским и английским языками. На дипломатической службе с 1999 года, а послом в КНДР он был назначен в конце 2014 года.

А ранее стало известно, что умер знаменитый британский фотограф-документалист Мартин Парр. Одной из самых известных его работ стали снимки открытия первого ресторана «Макдональдс» в СССР в 1990 году на Пушкинской площади в Москве.