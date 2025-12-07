Умер фотограф Мартин Парр, снимавший открытие первого McDonalds в СССР

Умер знаменитый британский фотограф-документалист Мартин Парр. Он скончался у себя дома в Бристоле. О его смерти на 73-м году жизни сообщили на официальном сайте фонда фотографа.

«С глубокой скорбью сообщаем, что Мартин Парр (1952–2025) скончался вчера у себя дома в Бристоле. У него остались жена Сьюзи, дочь Эллен, сестра Вивьен и внук Джордж», — говорится в заявлении. Обстоятельства смерти семья просит не разглашать.

За свою карьеру фотограф провёл около 400 выставок и выпустил более 100 фотокниг. Его стиль отличался яркостью цвета и уникальным, часто ироничным взглядом на повседневную жизнь. Одними из самых известных его работ стали снимки открытия первого ресторана «Макдональдс» в СССР в 1990 году на Пушкинской площади в Москве.

