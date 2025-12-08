Вооружённые силы Украины утратили возможность для масштабного наступления в приграничье Курской области. Такое мнение высказал военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, украинское командование сейчас способно лишь на кратковременные, локальные вылазки. Российская разведка оперативно отслеживает любые попытки формирования ударных группировок для нанесения превентивных ударов.

«ВСУ вряд ли соберут силы для контрнаступления в сторону Курской области. Скорее всего, будут попытки локальных действий — где-нибудь водрузить временный флаг на несколько часов, не более того», — пояснил эксперт в разговоре с NEWS.ru.

Он уверен, что для масштабного наступления ВСУ необходимо сформировать группировку в 20 тысяч человек, обеспеченную техникой и пятью боекомплектами, чего в текущих условиях добиться невозможно. Любые скопления сил будут уничтожаться упреждающими ударами.

«Идут жестокие бои. Ну пустят ВСУ колумбийцев. Их [в курском приграничье] перебьют», — добавил Дандыкин, подчеркнув, что украинские войска не могут собрать даже корпус для серьёзной операции.

Ранее российские силовые структуры сообщили, что в Сумской области Служба безопасности Украины проводит проверки руководства 225-го отдельного штурмового полка. Бойцы этого подразделения, дислоцированные в Сумской области, участвовали в операции ВСУ под Курском. Как указывается, полк проводил три контратаки на участке наступления группировки войск «Север» в районе Андреевки, но все атаки были отражены комплексным огневым поражением, а противник с потерями отступил на исходные позиции.