Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на следующей неделе совершит рабочий визит в Китай. Как сообщает его пресс-служба, ключевой темой переговоров в Пекине станет ситуация вокруг Украины. Его целью является заставить Китай воздействовать на РФ.

«Ни одна другая страна не имеет такого влияния на Россию, как Китай, и не может так эффективно использовать свой вес, чтобы Россия наконец-то была готова к серьёзным переговорам», — заявил он.

Германия рассчитывает, что китайская сторона использует свои положительные взаимоотношения с Россией для содействия мирному урегулированию. Таким образом, Берлин следует логике недавнего визита в КНР президента Франции Эммануэля Макрона.

Напомним, во время переговоров с Си Цзиньпином в Пекине 4 декабря Эмманюэль Макрон предложил ввести зимний мораторий на удары по украинским энергетическим объектам. Президент Франции пытался заручиться поддержкой Китая в этом вопросе, полагая, что такой шаг поможет защитить мирных жителей и стабилизировать ситуацию в холодное время года. В Госдуме назвали политика малодушным и обвинили в трусости.